В Ярославской области мопед сбил коляску с 5-месячным ребенком

В поселке Ишня Ростовского округа водитель мопеда сбил троих пешеходов, в том числе коляску с маленькой девочкой. Об этом сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, ДТП произошло 20 июля в 17:30 на улице Молодежной. Двое пешеходов шли с коляской, в которой находился ребенок, по обочине навстречу движению машин. Их сбил водитель мопеда, после чего скрылся с места аварии.

«В результате ДТП пешеходы с травмами были доставлены в больницу. Впоследствии 5-месячная девочка от полученных травм скончалась»,— сообщили в ГАИ.

Полиция проводит проверку и обращается к очевидцам произошедшего для оказания помощи в установлении обстоятельств ДТП.

Алла Чижова