МККК участвовал в возвращении 124 жителей Курской области с Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) «принимал участие» в репатриации 124 жителей Курской области, которые оказались на территории Украины в ходе боевых действий в приграничье. Эту цифру «Ъ» сообщила в интервью директор управления МККК по оперативной деятельности Ясмин Пра-Дессимо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ясмин Пра-Дессимо

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ясмин Пра-Дессимо

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы знаем, что сегодня в Сумской области все еще находятся граждане России,— сказала она.— Мы посещаем их, разговариваем, слушаем их истории. Им очень трудно жить в отрыве от семьи. Мы стараемся, насколько это возможно, помочь им оставаться на связи с родными, стараемся обеспечивать медицинскую помощь, особенно для пожилых людей».

Госпожа Пра-Дессимо заявила «Ъ», что МККК готов участвовать в следующих операциях по репатриации мирных жителей. Организация «настоятельно призывает обе стороны сделать все возможное для того, чтобы граждане могли вернуться к своим семьям».

Полную версию интервью читайте здесь.

Александр Черных