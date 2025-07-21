МККК получил 134 тыс. обращений о пропавших без вести гражданах РФ и Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) получил в общей сложности 134 тыс. заявлений о пропаже близких от семей с обеих сторон российского-украинского конфликта. Об этом «Ъ» сообщила в интервью директор управления МККК по оперативной деятельности Ясмин Пра-Дессимо.

Она уточнила, что МККК не будет отдельно называть цифры по количеству пропавших граждан России и Украины, поскольку «информацию, которая касается сторон конфликта, важно обсуждать в конфиденциальной форме». Госпожа Пра-Дессимо добавила, что 134 тыс. заявлений «только верхушка айсберга».

Эту цифру нельзя считать окончательной, признала представитель МККК: «Есть семьи, которые обращаются не к нам, а в офисы омбудсменов (России и Украины.— “Ъ”). Возможно, существуют люди, которые не знают о возможности такого обращения. Мы знаем, что наверняка будет еще больше пропавших. И мы понимаем, что не каждая семья получит ответы. Даже через 20–30 лет после конфликта остаются семьи, которые не знают о судьбе своих близких».

Полную версию интервью читайте здесь.

Александр Черных