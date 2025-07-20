Глава «Алабуги» назвал российский завод по производству БПЛА крупнейшим в мире

В России впервые показали, как выглядит изнутри российский завод по производству дронов-камикадзе «Герань» в «Алабуге». Гендиректор особой экономической зоны Тимур Шагивалеев назвал предприятие крупнейшим в мире по производству ударных беспилотников.

«В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось»,— сказал он в эфире телеканала «Звезда». Господин Шагивалеев добавил, что это самый секретный завод в стране.

ОЭЗ «Алабуга» находится в Татарстане. Дроны «Герань» по строению схожи с иранскими Shahed-136.