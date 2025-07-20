У Нетаньяху диагностировали воспаление кишечника из-за испорченной еды

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху диагностировали воспаление кишечника. Причиной стало употребление испорченной еды. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Нетаньяху начал плохо себя чувствовать в ночь на 20 июля. Сейчас его состояние оценивается как хорошее. Премьер-министр проходит курс внутривенной терапии из-за обезвоживания. Ближайшие три дня он будет работать из дома.

В конце прошлого года Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты. На время лечения полномочия премьер-министра исполнял министр юстиции Израиля Ярив Левин.