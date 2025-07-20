Аэропорт Шереметьево возобновил работу

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения действовали почти полтора часа. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе аэропорта уточняли, что вводился режим «Ковер». В Шереметьево предупредили, что в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено.

По состоянию на 17:38 мск ограничения продолжают действовать во Внуково и Домодедово. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к Москве уничтожено 26 беспилотников.