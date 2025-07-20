В Прохладном впервые за полвека обновят главный водовод

В городе Прохладном Кабардино-Балкарии впервые за 50 лет проведут масштабную реконструкцию главного водовода протяженностью более 4 километров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила администрация главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти называют проект стратегически важным для обеспечения стабильного и качественного водоснабжения всех жителей города. Работы предусматривают замену изношенных участков, повышение надежности системы и улучшение её производительности.

По данным администрации, проект заложит основу для устойчивого развития городской инфраструктуры в будущем. К реализации мероприятий планируют приступить уже в 2025 году.

Тат Гаспарян