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В Прохладном впервые за полвека обновят главный водовод

В городе Прохладном Кабардино-Балкарии впервые за 50 лет проведут масштабную реконструкцию главного водовода протяженностью более 4 километров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила администрация главы КБР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти называют проект стратегически важным для обеспечения стабильного и качественного водоснабжения всех жителей города. Работы предусматривают замену изношенных участков, повышение надежности системы и улучшение её производительности.

По данным администрации, проект заложит основу для устойчивого развития городской инфраструктуры в будущем. К реализации мероприятий планируют приступить уже в 2025 году.

Тат Гаспарян

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