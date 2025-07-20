Путин оценил успехи АвтоВАЗа в развитии производства
Президент России Владимир Путин заявил, что АвтоВАЗу после ухода западных производителей удалось предотвратить коллапс на предприятиях. Кроме того, автоконцерн смог продвинуть вперед развитие отрасли.
Фото: пресс-служба президента РФ
«У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые, никого не нужно тащить за уши»,— сказал глава государства журналисту Павлу Зарубину.
Глава государства подчеркнул, что у АвтоВАЗа около 1,5 тыс. предприятий-партнеров, которые производят компоненты. «Если вы графики посмотрите производительности труда на АвтоВАЗе, то это говорит само за себя»,— добавил господин Путин.
Президент не согласился с теми, кто считает бессмысленным развитие российского автопрома. Благодаря возрождению отрасли Россия к 2022 году уже достигла необходимого уровня современности производства и технологической культуры. Это стало одним из признаков жизнеспособности российской экономики, заключил Владимир Путин.
О деятельности АвтоВАЗа — в материале «Ъ» «Lada выезжает на кроссовер».