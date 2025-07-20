Путин оценил успехи АвтоВАЗа в развитии производства

Президент России Владимир Путин заявил, что АвтоВАЗу после ухода западных производителей удалось предотвратить коллапс на предприятиях. Кроме того, автоконцерн смог продвинуть вперед развитие отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые, никого не нужно тащить за уши»,— сказал глава государства журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства подчеркнул, что у АвтоВАЗа около 1,5 тыс. предприятий-партнеров, которые производят компоненты. «Если вы графики посмотрите производительности труда на АвтоВАЗе, то это говорит само за себя»,— добавил господин Путин.

Президент не согласился с теми, кто считает бессмысленным развитие российского автопрома. Благодаря возрождению отрасли Россия к 2022 году уже достигла необходимого уровня современности производства и технологической культуры. Это стало одним из признаков жизнеспособности российской экономики, заключил Владимир Путин.

О деятельности АвтоВАЗа — в материале «Ъ» «Lada выезжает на кроссовер».