Путин: России удалось возродить отечественный автопром

Президент Владимир Путин заявил, что после ухода зарубежных автопроизводителей России удалось не только предотвратить коллапс на российских предприятиях, но и возродить собственное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это один из признаков жизнеспособности экономики в целом»,— сказал глава государства журналисту Павлу Зарубину. По словам господина Путина, Россия начала развивать свой автопром ради технологической независимости. В противном случае страна бы утратила конкурентную способность и суверенитет.

Россия начала воссоздавать отрасль поэтапно, добавил президент. Сперва Москва наладила производство с западными партнерами, разрешив им заниматься сборкой на территории РФ. Затем Россия увеличила требования к объему локализации производства.

На момент ухода зарубежных автопроизводителей в 2022 году Россия уже достигла необходимого уровня развития отечественной отрасли, отметил господин Путин. Он пообещал поддержать представителей российского автопрома.

16 июля Владимир Путин заявил, что правительство думает над тем, как донастроить программу по повышению доступности отечественных автомобилей.