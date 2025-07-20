Politico: Трамп может не дождаться раскрытия документов по делу Эпштейна

Рассекречивание стенограмм заседаний Большого жюри по делу Джеффри Эпштейна по запросу Минюста США займет месяцы, а то и годы, пишет Politico. А потому Дональд Трамп, желающий как можно скорее покончить «с обманом демократов» и теориями заговоров вокруг смерти известного финансиста, может так и не дождаться их публикации до конца своего срока.

Как противники, так и сторонники господина Трампа требовали публикации всех материалов по делу Эпштейна, обвинявшегося в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Само он покончил с собой в тюрьме в 2019 году.

В начале июля Минюст и ФБР опубликовали видео, из которого следует, что никто не входил в камеру Эпштейна в ночь его смерти. Это, по мнению следователей, развенчивает теории о его убийстве. ФБР также доложило, что у Эпштейна не было «списка клиентов» и не было найдено «доказательств… для расследования в отношении третьих лиц, которым ранее не были предъявлены обвинения» по этому делу.

Доклад Минюста и ФБР не устроил общественность. 17 июля господин Трамп поручил раскрыть стенограмму заседаний Большого жюри по делу Эпштейна. Вопрос о том, какие документы будут обнародованы и будут ли вовсе, рассмотрят суды Нью-Йорка и Флориды. Судьи должны учесть множество факторов, в том числе историческую значимость документов, время, прошедшее с момента расследования, специфику запрашиваемой информации, наличие свидетелей или потерпевших, на которых может негативно отразиться публикация секретных данных.

Кирилл Сарханянц