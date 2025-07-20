В Михайловске обнаружили исчезнувшую 14-летнюю девочку

Следователи СКР обнаружили в Михайловске пропавшую 18 июля 14-летнюю жительницу села Тугулук, которая все это время находилась у подруги. Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Девочка покинула дом в селе Тугулук во второй половине дня 18 июля и не вернулась. Местонахождение подростка удалось установить благодаря совместной работе сотрудников СК России и МВД России.

Противоправных действий в отношении школьницы не совершалось. Всё время она гостила у знакомой в Михайловске.

Следователь провел с подростком профилактическую беседу об опасности самовольных уходов из дома.

Тат Гаспарян