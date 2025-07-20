В Ростовской области утонули две 13-летние девочки

В Верхнедонском районе Ростовской области утонули две 13-летние девочки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла 11 июля в станице Казанской. Группа подростков пришла на пляж без взрослых. Ребята решили пройти по мелководью к песчаному острову, двигаясь вдоль отмели. В этот момент девочки провалились в яму, и течение понесло их вниз по реке. Выбраться на берег они не смогли.

В тот же день водолазы Вёшенского поисково-спасательного подразделения достали из воды тело одной школьницы. Поиски второй девочки длились 10 дней. Сегодня спасатели извлекли её тело из реки.

Тат Гаспарян