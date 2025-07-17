Папа римский призвал к миру в Газе после удара Израиля по церкви

Папа римский Лев XIV после израильского удара по церкви в секторе Газа призвал к немедленному перемирию между еврейским государством и палестинским движением «Хамас». Заявление понтифика приводит Vatican News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tiziana Fabi / Pool / Reuters Фото: Tiziana Fabi / Pool / Reuters

Папа римский выразил «глубокую надежду на диалог, примирение и прочный мир в регионе». Он добавил, что скорбит из-за гибели людей.

В заявлении Латинского патриархата Иерусалима, которое приводит Reuters, говорится, что снаряд упал на храм сегодня утром. Церковь Святого семейства — единственный католический храм в палестинском анклаве.

По информации итальянского агентства ANSA, погибли два человека. Еще 11 пострадали, в том числе отец Габриэль Романелли. Жизнь одной пострадавшей под угрозой. Состояние двоих оценивается как тяжелое, пятеро находятся в стабильном состоянии, трое получили легкие травмы.

Армия обороны Израиля заявила, что расследует обстоятельства произошедшего, а также «прилагает все возможные усилия для уменьшения ущерба гражданским лицам и гражданским сооружениям, включая религиозные объекты, и сожалеет о любом причиненном им ущербе».

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Вместо вывода “Хамас” рискует получить новый ввод».