Хинштейн подал документы на выборы губернатора Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подал документы для регистрации в кандидаты от партии «Единая Россия» на досрочные выборы губернатора. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии в «ВКонтакте».

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В сообщении сказано, что господин Хинштейн также предоставил 220 подписей из 28 муниципальных образований региона. Досрочные выборы губернатора пройдут с 12 по 14 сентября. Документы для регистрации необходимо подать до 18:00 30 июля.

Господин Хинштейн занимает должность врио губернатора Курской области с 5 декабря 2024 года. Ранее был депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и VIII созывов — с 2003 по 2024 годы. Также с 2019 года занимает должность заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия».