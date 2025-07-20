В ярославском аэропорту задерживаются самолеты

В аэропорту Ярославля задержаны рейсы на вылет. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Самолеты не могут вылететь «из-за временных ограничений в московских аэропортах на прием и отправку воздушных судов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Какие конкретно рейсы задержаны, не сообщается. Прокуратура организовала мобильную приемную в воздушной гавани. С пассажирами работает помощник Ярославского транспортного прокурора Юрий Казаков.

«Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами»,— сообщили в ведомстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 19 июля в Туношне вводили ограничения на полеты, однако утром 20 июля они были сняты.

Антон Голицын