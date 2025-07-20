Ярославский аэропорт возобновил работу

Ярославский аэропорт Туношна возобновил работу после временной приостановки. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сообщение о введении ограничений появилось в 20:43 мск 19 июля, в 6:50 20 июля было объявлено о снятии запретов на полеты. «Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил представитель Росавиации.

Как сообщает «Ъ», обычно аэропорты в России приостанавливают работу из-за опасности атак БПЛА. 19 июля в течение получаса рядом с Москвой отразили атаку трех БПЛА, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Антон Голицын