Ураган обесточил 11 населенных пунктов в Ростовской области

Ураган с грозой в Усть-Донецком районе Ростовской области привел к отключению электроснабжения в 11 населенных пунктах из-за обрывов проводов и аварий на подстанциях. Об этом 20 июля сообщил глава администрации района Виктор Гуснай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С ночи работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию, связанную с отключением электроэнергии на территории района. По состоянию на утро 20 июля частично отключены 11 населенных пунктов. Причиной стали погодные условия в виде сильной грозы и урагана»,— отметил чиновник.

Из-за непогоды произошли обрывы высоковольтных проводов, аварии на подстанциях и падения опор. МЧС по региону накануне предупреждало о ливнях с грозой и градом, а также ветре с порывами до 24 метров в секунду.

Тат Гаспарян