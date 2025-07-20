Пулково приняло 14 рейсов на Москву из-за ограничения работы столичных аэропортов

В связи с вводимыми ограничениями в Москве из-за очередной атаки беспилотников петербургский аэропорт Пулково вечером 19 июля принял 14 пассажирских авиарейсов, направлявшихся в столицу. В их числе самолеты из Баку, Антальи, Белграда и других городов, сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково

В ближайшее время все приземлившиеся в Пулково самолеты должны быть вновь перенаправлены в аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

На данный момент ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах сняты.

Ранее «Ъ» писал, что по данным Росавиации, ограничения в аэропортах Москвы вводились для обеспечения безопасности полетов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за вечер субботы силы ПВО сбили на подлете к городу пять беспилотников.

Андрей Цедрик