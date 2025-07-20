Объемы перевозок через порт Новороссийска планируют увеличить в полтора раза

За 2024 год через порт Новороссийска в общей сложности было перевезено более 1 млн TEU грузов. По прогнозам, за следующие 10 лет объемы могут увеличиться до 1,5 млн TEU в год, рассказал в интервью «Review. Ъ-Кубань» директор филиала «Феско Интегрированный транспорт» (входит в Fesco) в Новороссийске Денис Негодаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, рост грузооборота, особенно в сегменте контейнерных перевозок, потребует масштабной модернизации инфраструктуры новороссийского порта. Без своевременных инвестиций в портовые мощности и городскую среду, отмечает эксперт, город рискует столкнуться с заторами и потерей конкурентоспособности.

«Для приема современных контейнерных судов и сокращения периодов ожидания на рейде необходимо увеличение количества причалов, которые особенно востребованы в периоды пиковых нагрузок, необходимы дополнительные площади для хранения импортных и экспортных контейнерных партий в порту»,— рассказал господин Негодаев.

Сегодня, по его словам, проехать к терминалам и в сам порт можно только по городским улицам, потоки грузовых автомобилей создают неудобства и жителям, и гостям города. Эксперт считает, что Новороссийску необходимы современные дороги и транспортные развязки, примыкающие непосредственно к грузовым терминалам, а объездная дорога позволит разгрузить город от транзитного транспорта.

«Большая нагрузка ложится на железнодорожный узел, с учетом ожидаемого роста грузового и туристического потоков необходима модернизация, расширение существующих технологических возможностей станции Новороссийск, увеличение пропускной способности самой станции и подходов к ней. Есть существующие проекты на различных стадиях их реализации, по части проектов уже ведутся реальные работы, надеемся на их скорейшее воплощение»,— резюмировал директор филиала Fesco.

Василий Хитрых