Посол России назвал «замороженным» диалог с Румынией

Политический диалог России и Румынии сегодня заморожен, а двустороннее сотрудничество приостановлено практически во всех сферах. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.

«Политический диалог между нашими странами заморожен. Причина (ухудшения отношений двух стран.— "Ъ") — в позиции румынской стороны, которая проявляет тотальную солидарность с направленной на эскалацию международной напряженности политикой Евросоюза и НАТО»,— сказал изданию господин Липаев.

По его словам, Румыния продолжает активно поддерживать Украину: поставляет стране оружие, занимается обучением военных ВСУ и оказывает финансовую помощь. По данным Владимира Липаева, Румыния потратила на эти цели уже свыше $1 млрд.

Господин Липаев считает, что между Россией и Румынией сохраняются лишь рабочие контакты по дипломатической линии. При этом он уверен, что надежда на возобновление «полноценных, взаимоуважительных и прагматичных» отношений остается. Условием этого дипломат назвал отказ Румынии от антироссийского курса.

С начала Российско-украинского конфликта Румыния неоднократно заявляла о поддержке Украины. Также страна выступала за санкции ЕС в отношении России. При этом Румыния не планирует отправлять на Украину войска. В мае президент страны Никушор Дан объяснял, что считает отправку войск неуместной из-за «напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией».