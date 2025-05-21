Новый президент Румынии не согласен отправлять миротворческие силы на Украину

Никушор Дан, избранный на прошлой неделе президентом Румынии, высказался против отправки румынских военнослужащих в составе миротворческого контингента для урегулирования кризиса на Украине. Об этом политик заявил в интервью изданию Politico, отвечая на соответствующий вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никушор Дан

Фото: Stoyan Nenov / Reuters Никушор Дан

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии — да, — сказал политик.— Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине,— нет».

Он пояснил, что считает отправку воинского контингента «не очень уместной» по причине «напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией» .

Президент Румынии поддерживает позицию ЕС по Украине и считает, что «все должно решаться и согласовываться с самими украинцами». Господин Дан скептически настроен по отношению к переговорному процессу между президентами США и России, в частности условия Владимира Путина политик называет нереалистичными и не ждет скорого наступления мира в регионе.

Политик добавил, то хочет сохранить партнерство с США, но также поддерживает усилия ЕС по укреплению европейской безопасности.