В Брянской области расследуют дело о хищении фортификационных сооружений

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве необходимых для обороны фортификационных сооружений расследуется в Брянской области. С документами ознакомились «РИА Новости».

По данным издания, обвинение предъявлено Светлане Афанасьевой. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Обстоятельства обвинения госпожи Афанасьевой не приводятся, пишет агентство.

Суд арестовал 20,8 млн руб. Светланы Афанасьевой, которые могли поступить на ее банковские счета, в конце мая, пишет издание. При этом уголовное дело в суд еще не поступало, сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе судов Брянской области. По словам представителя пресс-службы, мера пресечения госпоже Афанасьевой не избиралась. Другая информация о ходе расследования не приводится.

Это не первое дело о хищении при строительстве фортификационных сооружений в регионах. Осенью 2023 года уголовное дело было возбуждено в Курской области. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов находятся под арестом. По версии следствия, при возведении сооружений они организовали хищение бюджетных средств на сумму более 1 млрд руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».