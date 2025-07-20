Партия «Яблоко» примет участие в выборах гордумы Томска

«Яблоко» выдвинуло кандидатов в депутаты городской думы Томска. Конференция регионального отделения (РО), в которой принял участие председатель партии Николай Рыбаков, состоялась 19 июля.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в РО, в партсписок включены 16 кандидатов. Его возглавили действующий депутат муниципального парламента Василий Еремин и экс-депутат Евгений Каверзин. Пять человек будут представлять партию на выборах в одномандатных округах. Кроме того, «Яблоко» примет участие в выборах думы Северска.

Выборы в гордуму Томска пройдут 12-14 сентября 2025 года. 27 депутатов будут избраны в одномандатных округах, 10 — по партспискам.

Валерий Лавский