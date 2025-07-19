Европарламент исключил вступление Грузии в ЕС и потребовал честных выборов

Грузия не станет членом Евросоюза, пока в стране не пройдут честные выборы, заявили в Европарламенте. Там сообщили, что не признают нынешнее правительство Грузии. По мнению европейского законодательного органа, руководство страны придерживается «авторитарного курса».

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ»,— сообщили при этом в Европарламенте. Заявление ведомства опубликовано в соцсети X.

Евросоюз также намерен отменить безвизовый режим с Грузией. Это произойдет, если до 1 сентября правящая партия «Грузинская мечта» не выполнит требования по соблюдению демократических норм. Лидеры «Мечты» называют это «шантажом евробюрократии» и заверяют, что не поддадутся на него.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тбилиси предъявлен евроультиматум».