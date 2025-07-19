В Москве сняли ограничения с Шереметьево, но ввели их в Домодедово и Жуковском

В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом Росавиация сообщила в 22:21 мск. Через три минуты поступило сообщение о временном закрытии аэропортов Домодедово и Жуковский.

Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов, рассказали в ведомстве. Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном регионе был уничтожен украинский беспилотник.

Позже, в 22:35 мск, в Росавиации сообщили, что в Шереметьево снова ввели временные ограничения. Аэропорт проработал меньше 15 минут.