Рядом с Москвой сбили еще один беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские войска предприняли попытку атаковать столицу с помощью беспилотника. Дрон был сбит. На месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого глава города сообщал, что в течение получаса рядом с Москвой отразили атаку трех БПЛА. Налету сегодня подвергаются и другие регионы: среди них Брянская область, Калужская, Тульская и другие.

Незадолго до сообщения мэра в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Там заявили, что такие меры необходимы для безопасности полетов. Также с 20:29 мск не работает аэропорт Внуково.

До этого ограничения на работу Шереметьево вводились сегодня ночью. Это произошло дважды: в 0:28 и в 1:07 мск, причем во второй раз аэропорт перестал только выпускать самолеты: посадка в аэропорту разрешалась. Внуково закрывали два раза за день, а Домодедово — один раз.