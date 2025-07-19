Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

О введенных ограничениях на работу московского аэропорта Внуково сообщила Росавиация. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, отметила пресс-служба ведомства.

Обычно аэропорты в России приостанавливают работу из-за опасности атак БПЛА. Для Внуково уже вводились ограничения сегодня: об этом сообщила Росавиация в 18:14 мск. Также прекращал прием и выпуск самолетов аэропорт Домодедово.