Во Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты

В московском аэропорту «Внуково» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как заявили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также ограничения введены для аэропорта Домодедово.

Вскоре после поступления информации о приостановке работы авиагавани мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО трех беспилотников. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.