В Дагестане аспиранты получат 99% скидку на обучение

Дагестанский государственный университет ввел 99% скидку на платное обучение в аспирантуре по приоритетным направлениям из-за отсутствия выделенных бюджетных мест. Об этом сообщает издание «Наука и университеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации источника, в 2025 году ДГУ не получил бюджетные места для подготовки научных и научно-педагогических кадров по ключевым специальностям. В связи с этой ситуацией руководство вуза приняло решение о существенном снижении стоимости контрактного образования.

«Планом приема в аспирантуру университета на текущий год предусмотрено 14 мест на коммерческой основе. Они распределены между специальностями, связанными с математикой, физикой, химией, биологическими науками, информатикой и компьютерными технологиями»,— приводятся в сообщении слова руководства ДГУ.

Валентина Любашенко