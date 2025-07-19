Мизулина попросила Госдуму об общественном обсуждении поправок об экстремизме

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила в Госдуму правовое мнение по законопроекту о штрафах за поиск экстремистской информации. Она попросила спикера Вячеслава Володина отложить третье чтение, чтобы провести «широкую общественную дискуссию». Об этом она написала в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Речь идет о законопроекте, который изначально касался транспортно-экспедиционной деятельности, но ко второму чтению претерпел значительные изменения. По словам госпожи Мизулиной, третье чтение законопроекта должно состояться уже 22 июля.

В правовом мнении в качестве аргументов неоднозначности поправок авторы приводят отсутствие криминологического и правового обоснования введения административной ответственности за поиск экстремистских материалов в интернете. Также отмечается техническая сложность признания виновности в таком правонарушении и высокая вероятность привлечения к ответственности не преступников, а пользователей, занимающихся поиском информации в ходе законной профессиональной деятельности.

Авторы правового мнения считают, что принятый во втором чтении законопроект создает риск необоснованного привлечения граждан к административной ответственности. Текст проекта, по мнению представителей организации, «нуждается в существенной доработке и с учетом его социальной значимости и негативного общественного резонанса подлежит публичному обсуждению в профессиональном и экспертном сообществе с привлечением представителей профильных некоммерческих организаций».

Помимо госпожи Мизулиной принятые к законопроекту поправки ранее раскритиковала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она задалась вопросом, как в случае привлечения к ответственности за поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним» изучать деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России; ликвидирован).

Госдума приняла законопроект во втором чтении 17 июля. За поиск экстремистских материалов в интернете и получение доступа к ним в противоправных целях авторы поправок предлагают штрафовать пользователей на сумму от трех до пяти тыс. руб. Сейчас в перечень экстремистских Минюстом включено 5473 материала.

Подробнее о поправках к законопроекту — в материале «Найдется все, кроме экстремизма».