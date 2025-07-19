Times: убитый полковник СБУ Воронич мог координировать подрыв «Северных потоков»

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич, застреленный в Киеве, мог быть причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, господин Воронич был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, которого The Washington Post называл «координатором» взрыва на трубопроводах. Также он якобы «использовал морские беспилотные катера» против Черноморского флота России.

Один из источников издания утверждает, что помимо этого Иван Воронич причастен к вторжению ВСУ в Курскую область и убийству в 2015 году командира бригады «Призрак» Луганской народной республики Алексея Мозгового.

Полковник был убит 10 июля. СМИ писали, что Иван Воронич был в должности оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В августе 2024-го генпрокуратура Германии выдала ордер на арест в рамках расследования диверсии. Причастным к ней немецкие следователи считают украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который уехал из Польши обратно на родину.