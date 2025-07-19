Мартин Гернат останется в «Локомотиве»

Словацкий защитник Мартин Гернат останется в ярославском ХК «Локомотив», за который выступал последние два сезона. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Локомотив" Мартин Гернат (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игрок команды "Локомотив" Мартин Гернат (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Локомотив переподписывает словацкого защитника Мартина Герната и таким образом сохраняет чемпионскую обойму»,— написал Хайруллин.

Ранее Мартин Гернат передумал уезжать в Национальную хоккейную лигу и решил еще на сезон остаться в России. Контракт с «Локомотивом» у него закончился, о подписании нового соглашения ярославский клуб не сообщал.

Алла Чижова