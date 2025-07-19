В Ростовской области при падении обломков БПЛА пострадала сотрудница РЖД

В Ростовской области при падении обломков беспилотника была ранена дежурная по железнодорожной станции Лихая. Женщину госпитализировали в больницу Каменск-Шахтинского, затем перевезли в клинику «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает, сказано в пресс-релизе РЖД, опубликованном в Telegram. В компании пообещали, что сотруднице окажут всю необходимая помощь.

По данным Минобороны, за ночь над Ростовской областью силы ПВО сбили 24 беспилотника. Из-за атаки были задержаны более 50 поездов. С утра на перегоне под Ростовом запустили движение поездов на электротяге.