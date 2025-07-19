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В Краснодаре произошло возгорание мусора на площади 300 квадратных метров

Пожарные ликвидируют возгорание мусора на улице Обрывной в Краснодаре. Площадь пожара составляет 300 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило около 10:18 мск. Спустя 10 минут сотрудники МЧС установили площадь пожара. Сейчас тушение огня продолжается.

К ликвидации пожара привлекли 10 специалистов и три единицы техники. Причины возгорания не уточняются.

Алина Зорина

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