На всей территории Запорожской области пропало электроснабжение
На территории всей Запорожской области отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Причину он не уточнил, но написал, что «аварийная ситуация устранена».
«Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале.
Вчера часть Запорожской области, в том числе Мелитополь и Энергодар, остались без света. Губернатор говорил, что причиной стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию. Он назвал повреждения значительными. Социально значимые объекты, в том числе больницы, подключили к генераторам.