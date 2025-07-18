В Запорожской области продолжается блэкаут после атаки беспилотников

Коммунальные службы в Запорожской области ведут работы по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Высоковольтное оборудование было повреждено при атаке беспилотников сегодня ночью. По словам господина Балицкого, повреждения оказались значительными. Сейчас социально значимые объекты, в том числе больницы, подключены к генераторам.

В каких населенных пунктах электроснабжение еще не восстановлено, губернатор не уточнил. Из-за атаки без электричества ночью остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский округа. В Акимовском округе и Бердянске электроснабжение вскоре восстановили.