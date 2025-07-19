Проверки запрещенных для купания мест усилят в Ярославской области

В Ярославской области главам округов поручено активизировать работу по проверке запрещенных для купания мест и информированию населения о недопустимости подобных нарушений. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным областного правительстве, с начала купального сезона в регионе произошло шесть случаев гибели на воде. «Все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания, вне официально открытых пляжей»,— пояснил зампред областного правительства Денис Хохряков.

В области уже выявлено 25 фактов купания людей на запрещенных пляжах. За данное правонарушение грозит штраф в размере 3 тыс. руб. Как пояснил ярославский специалист, начальник спасательной станции Углич Виктор Шаров, к гибели на воде приводят купание в состоянии опьянения, купание в необорудованных местах и нарушение правил безопасного поведения на воде.

«Граждане тонут в карьерах, прудах и озерах, вода там конечно теплее, но дно не обследовано водолазами, попадаются ямы, коряги, там нет оборудованных постов, на которых работают спасатели»,— сообщают в министерстве региональной безопасности со ссылкой на господина Шарова.

Алла Чижова