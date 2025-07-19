Правительство обязало водителей пропускать машины со спецсигналом

Правительство утвердило правила пропуска автомобилей с работающим спецсигналом. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу для автомобиля с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и звуковым сигналом. Речь идет о скорой помощи, полиции, МЧС, пожарной и других оперативных службах, а также о машинах, на которых возят высших чиновников.

Ранее в ПДД не было указаний, как именно и в каком случае водитель должен уступать дорогу. В принятом во втором чтении законопроекте предлагается введение штрафа от 7,5 до 10 тыс. руб. и лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев за отказ пропустить машину со спецсигналом. Сейчас действует штраф в 4,5–7,5 тыс. руб. и лишение прав на срок от 3 до 12 месяцев.

Подробнее об изменениях — в материале «Мигалки поддержат штрафами и освободят от платы».