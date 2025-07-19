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Ситуацию с остановкой поездов под Ростовом контролирует прокуратура

На перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области 18 июля временно остановили движение поездов из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше 4 часов — питанием»,— приводятся в сообщении слова руководства СКЖД.

Лиховская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав граждан. В случае их нарушения рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

Валентина Любашенко

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