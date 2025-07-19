Реконструкцию аэропорта Геленджика планируют закончить к марту 2027 года

Реконструкция аэропорта Геленджика должна полностью завершиться к 31 марта 2027 года, заявил гендиректор Иван Таранченко. По его словам, к этому сроку аэропорт сможет принимать широкофюзеляжные самолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Раньше у нас были ограничения по перронам,— рассказал господин Таранченко в интервью «РИА Новости». — У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты».

По его словам, после реконструкции упомянутые ограничения снимут. Сейчас в аэропорту не хватает сотрудников безопасности и перевозок. При этом гендиректор заверил, что персонал не увольняли, а выплачивали ему зарплату и направляли на помощь в аэропорты Сочи, Санкт-Петербурга и Казани.

В 2004 году Госсовет РФ принял решение реконструировать аэропорт Геленджика. Работы стартовали в 2005 году, а первый рейс обновленная воздушная гавань приняла 29 мая 2010 года.

В 2019 году был построен новый терминал. К концу 2021 года он был готов принять пассажиров. Однако в марте 2022 года воздушное сообщение на юге России было прекращено из-за боевых действий, и терминал так и не успел заработать. 18 июля 2025 года аэропорт Геленджика запустил авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.

Подробности — в справке «Ъ».