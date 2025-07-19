Главные новости к утру 19 июля

На подлете к Москве сбиты 13 беспилотников. Аэропорты Шереметьево и Домодедово приостанавливали работу. В Дмитровском округе Подмосковья при падении БПЛА повреждена высоковольтная линия.

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись несколько частных домов, пострадал один человек. В Каменском районе региона загорелся электрический трансформатор, без света остались 2 тыс. человек.

РЖД сообщили о повреждении контактной сети железной дороги из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая—Замчалово в Ростовской области. Задержаны более 50 поездов.

Евросоюз внес в санкционный список гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова, замглавы Минкульта Крыма Ольгу Бурову и акционера «ФосАгро» Татьяну Литвиненко. Под ограничения также попали 22 российских банка, в числе которых Т-Банк, Сургутнефтегазбанк, Яндекс-банк.

Посол США в Турции Том Баррак сообщил, что Израиль и Сирия договорились о прекращении огня в сирийской провинции Эс-Сувейда.