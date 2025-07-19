Число сбитых БПЛА в Подмосковье увеличилось до 12

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще шесть беспилотников. Всего после полуночи в Московской области сбиты 12 БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал Сергей Собянин в Telegram-канале. Врио главы Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов сообщал, что в результате падения БПЛА повреждена высоковольтная линия.

Ранее прием и отправку самолетов приостанавливали московские аэропорты Шереметьево и Домодедово. Ограничения в аэропорту Калуги продолжают действовать примерно с 11:30 мск 18 июля.