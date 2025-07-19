В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар
В неэксплуатируемом здании на территории воинской части произошел пожар, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Как уточнила пресс-служба «Интерфаксу», возгорание началось примерно в 17:50 мск в помещении на втором этаже здания 1934 года постройки. Огонь перекинулся на крышу, в результате чего обрушилась кровля.
Предварительной причиной возгорания в Южном военном округе назвали замыкание электропроводки.