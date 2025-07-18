Минтруд предложил не учитывать оказанную курянам помощь при выплате единого пособия

В Министерстве труда рассказали о новой инициативе, связанную с поддержкой жителей Курской области, лишившихся жилья и другого имущества. Ведомство предложило оценивать степень их нужды, не обращая внимания на помощь, которую государство предоставляло им прежде. Благодаря этому пострадавшие от военных действий смогут получить более крупные выплаты единого пособия — социальной выплаты для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

Также в Минтруде предложили внести технические изменения, связанные с классификацией выплат по временной нетрудоспособности при расчете дохода для назначения единого пособия. «Эти пособия и сегодня учитываются в доход семьи, но маркируются как социальные выплаты. Поскольку пособия по временной нетрудоспособности — это страховые выплаты, и могут быть получены только работающими гражданами, предлагается учитывать их как доходы, связанные с трудовой деятельностью»,— сообщает пресс-служба министерства.

На единое пособие могут претендовать только семьи с детьми, а также беременные. Выплаты составляют 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Семьям с несколькими детьми пособие выплачивается на каждого ребенка до того, как они достигнут 17-летнего возраста. Социальный фонд присылает деньги нуждающимся каждый месяц на протяжении года.

В июле правительство выделило около 33 млн руб. на выплаты жителям Курской области, которые покинули свои дома. Помощь получат более 3 тыс. человек. Выплаты не превысят 10 тыс. руб.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».