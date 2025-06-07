Пострадавшим жителям Курской области выделят по 10 тыс. рублей

Правительство России выделит более 33 млн руб. на единовременные выплаты жителям Курской области, вынужденным покинуть постоянное место проживания. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Всего помощь получат более 3 тыс. человек, размер каждой выплаты составит 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средства поступят из резервного фонда правительства. Ранее на подобные выплаты было выделено более 1,5 млрд руб. Контроль за целевым распределением средств осуществит МЧС. Там же подготовят список граждан, которые имеют право на получение выплаты. Доклад о проделанной работе министерство должно представить до 1 мая 2026 года.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявлял, что жителям пострадавших от действий ВСУ районов Курской области потребуется около 2,1–2,7 млн кв. м нового жилья. По его оценке, в текущем году застройщики могут возвести 256 тыс. кв. м. Новое жилье необходимо как вынужденным переселенцам, так и льготным категориям граждан.