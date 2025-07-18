С начала 2025 года в Дагестане потушили более одной тысячи ландшафтных пожаров

С начала 2025 года в Дагестане потушили более тысячи возгораний сухой растительности. Общая площадь пожаров превысила 200 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

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Основной причиной возникновения этих пожаров — несоблюдение правил пожарной безопасности.

С 1 апреля и до 31 октября в Дагестане ввели особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

Мария Хоперская