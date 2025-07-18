Заграничные туры в России подорожали на 17%

Средняя стоимость пакетного тура за границу для россиян в первом полугодии 2025 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 156 тыс. руб. на двоих. Об этом сообщается в пресс-релизе агрегатора OnlineTours, поступившем в «Ъ».

Самым популярным направлением стал Египет — доля в общем объеме продаж туров составляет 41%. Средняя цена тура в бухты Шарм-эш-Шейха — Шаркс Бей — 170 тыс. руб. В Хургаду — 121,6 тыс. руб. Следом идет Турция — доля в 29% от общего объема туров. По популярности направлений: Белек — 239 тыс. руб., Кемер — 129 тыс. руб. (лидер по посещаемости).

Популярные районы Дубая — Дубай-Марина и Пальма Джумейра столкнулись с оттоком туристов (-6,5% и -14%). Шарджа и Рас-эль-Хайма показали рост на 86% и 64%. Средняя стоимость тура в ОАЭ достигла 157 тыс. руб, увеличившись на 9% год к году. Туры в Таиланд в среднем упали в цене на 3%, до 177 тыс. руб. по сравнению с 2024 годом.

Доля внутреннего туризма сократилась до 7%. По основным направлениям — Сочи, Крым — зафиксирован рост цен на 25%, средний чек — 59 тыс. руб. Стоимость отдыха на Красной Поляне выросла на 60-76%, до 57 тыс. руб. При этом турпоток по этому направлению вырос на 26-40%.