«Барселона» отложила возвращение на стадион Camp Nou

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Барселона» объявила о переносе возвращения на стадион Camp Nou после его реконструкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Ранее «Барселона» анонсировала возвращение на Camp Nou 10 августа. В этот день она должна была провести товарищеский матч против «Комо» в рамках предсезонного турнира «Трофей Жоана Гампера».

Теперь сообщается, что клубу не удается в срок получить соответствующую лицензию, при этом отмечается, что он «тесно взаимодействует с городским советом Барселоны и другими органами власти для достижения прогресса». Матчи «Трофея Жоана Гампера», в свою очередь, пройдут на шеститысячном стадионе Йохана Кройфа.

Реконструкция Camp Nou началась в июне 2022 года. Сообщалось, что обновленный стадион будет вмещать в себя 106 тыс. зрителей. Во время реконструкции команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе.

Таисия Орлова