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Свитер Овечкина, в котором он установил рекорд, выставлен в Зале хоккейной славы

Свитер российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина стал экспонатом в Зале хоккейной славы в Торонто. В этом джерси нападающий установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах — 895.

Фото: @HockeyHallFame

Фото: @HockeyHallFame

Прежнее достижение (894) принадлежало канадцу Уэйну Гретцки. Овечкин побил его рекорд 6 апреля в выездном матче против «Нью-Йорк Айлендерс». На 27-й минуте встречи форвард в большинстве поразил ворота российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина. После установления рекорда Овечкин сумел отличиться трижды, доведя количество шайб до 897.

Александру Овечкину 39 лет. В 2018 году в составе «Вашингтона» он завоевал Кубок Стэнли. В 2017 году Овечкин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. В составе сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Рекорд Овечкина

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Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Adam Hunger / AP

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Фото: Adam Hunger / AP

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Фото: Adam Hunger / AP

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

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Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Adam Hunger / AP

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Фото: Adam Hunger / AP

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Фото: Adam Hunger / AP

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

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