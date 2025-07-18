Свитер Овечкина, в котором он установил рекорд, выставлен в Зале хоккейной славы

Свитер российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина стал экспонатом в Зале хоккейной славы в Торонто. В этом джерси нападающий установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах — 895.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @HockeyHallFame Фото: @HockeyHallFame

Прежнее достижение (894) принадлежало канадцу Уэйну Гретцки. Овечкин побил его рекорд 6 апреля в выездном матче против «Нью-Йорк Айлендерс». На 27-й минуте встречи форвард в большинстве поразил ворота российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина. После установления рекорда Овечкин сумел отличиться трижды, доведя количество шайб до 897.

Александру Овечкину 39 лет. В 2018 году в составе «Вашингтона» он завоевал Кубок Стэнли. В 2017 году Овечкин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. В составе сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира.

Таисия Орлова