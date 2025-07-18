Комитет ГД назвал условия поддержки гражданских жен погибших участников СВО

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о единовременных выплатах родственникам военнослужащих. Согласно им, меры социальной поддержки будут распространяться только на тех гражданских супруг, с которыми у погибших есть несовершеннолетний ребенок. Также они должны не менее трех лет жить совместно. Документ опубликован на думском сайте сегодня, 18 июля.

Согласно поправкам, устанавливать факт совместного проживания и ведения хозяйства будет суд. При этом установить этот факт нельзя будет между лицами, если на момент гибели военнослужащего кто-то из них уже состоял или состоит в зарегистрированном браке. Невозможно это и в отношении близких родственников. Право на получение социальных льгот появится после вступления в силу соответствующего судебного решения.

Поправки вносятся в законопроект, который изначально разрабатывался для установления срока выплаты единовременного пособия членам семьи военнослужащих. Межфракционная инициатива была разработана группой сенаторов и депутатов во главе с Владимиром Якушевым. Она была внесена в Госдуму 17 марта 2025 года, а 20 мая была принята в первом чтении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Законный небрак».

Божена Иванова